Tragico incidente stradale a Silla di Sassano. Perde la vita un giovane
Tragico incidente stradale a Silla di Sassano nella notte.
Per cause da accertare un 24enne di Sala Consilina alla guida di una Lancia Ypsilon ne ha perso il controllo andando violentemente a sbattere contro un muro.
L’impatto non gli ha lasciato scampo e ha perso la vita sul colpo. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di salvarlo.
Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per le operazioni di soccorso.
Toccherà ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ricostruire la dinamica del fatale schianto dopo i rilievi di rito.