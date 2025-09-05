Si registrano ancora furti di auto nel salernitano e questa volta a farne le spese sono due cittadini di Oliveto Citra e di Buccino.

Ieri una Fiat 500 Abarth è stata rubata nella Zona Industriale di Oliveto Citra. E’ di colore nero ed è targata FN985HN. I proprietari hanno fatto appello a chiunque dovesse avvistarla di rivolgersi al 112 per ogni segnalazione utile.

Invece a Buccino nella notte i ladri hanno portato via una Fiat Panda Cross che era parcheggiata nella centralissima via Roma. L’auto, di colore celeste pastello, è targata GP159XM. Anche in questo caso la proprietaria chiede a chi dovesse intravedere la Panda di allertare le Forze dell’Ordine al Numero Unico di Emergenza.

Su entrambi i furti sono in corso le indagini dei Carabinieri, mentre in provincia i residenti sono sempre più allarmati dal susseguirsi di episodi di questo genere. Qualche sera fa una Fiat 595 Abarth è stata rubata in via Matteotti a Sala Consilina, mentre stanotte a Polla i soliti ignoti hanno portato via una Fiat Panda che poi è stata ritrovata abbandonata in A2 del Mediterraneo.