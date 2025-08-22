Violento scontro tra auto e moto a Capaccio. Giovane centauro gravemente ferito
Un grave incidente si è verificato questa mattina a Capaccio Paestum, in località Laura.
Per cause da accertare, una moto con in sella un 23enne del posto e un’Alfa Romeo Mito si suono violentemente scontrate.
Le condizioni del giovane, rovinosamente finito al suolo a causa dell’impatto, sono da subito apparse critiche. Per lui si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno condotto d’urgenza in ospedale. Illeso, invece, l’automobilista.
Sul luogo dell’incidente sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, agli ordini del Capitano Giuseppe Colella, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.