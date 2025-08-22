Mancando le condizioni per il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell’Ente a causa delle dimissioni del sindaco di Lauria Gianni Pittella, diventate efficaci e irrevocabili, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha sospeso il Consiglio comunale.

Campanaro ha anche nominato come Commissario prefettizio, in attesa del decreto presidenziale di scioglimento, il dottor Francesco Paolo D’Alessio, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Potenza.

Al Commissario prefettizio sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta.

Pittella ha rassegnato le proprie dimissioni lo scorso 1 agosto in seguito ad un segno di scollamento della maggioranza che ha avuto conferma nel corso del Consiglio comunale del 30 luglio sul tema dell’impianto di Carpineto e dopo la consegna delle deleghe da parte dell’assessore al ramo nelle mani del primo cittadino.

