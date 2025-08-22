“La crisi idrica in Basilicata non nasce oggi ma viene da lontano. Da decenni sono in atto profondi mutamenti climatici con innalzamento delle temperature, riduzione delle precipitazioni e prolungati periodi di siccità. Da decenni gli invasi e le reti idriche sono stati abbandonati al loro destino da parte di chi ha governato in tutti questi anni il nostro Paese e la nostra Regione. Nessun intervento di manutenzione programmata, nessuna innovazione tecnica e tecnologica nella gestione delle infrastrutture, niente di niente. Così che oggi tutti i nodi sono venuti al pettine“.

Così Potere al Popolo Basilicata, USB Basilicata, A.Ba.Co. Basilicata, OSA Basilicata, Cambiare Rotta Basilicata e Collettivo UmanitAnxia che annunciano una raccolta firme contro l’uso potabile dell’acqua del Basento.

In tutti gli invasi lucani, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mancano decine e decine di milioni di metri cubi di acqua in gran parte dovuti allo svuotamento degli invasi tanto per effetto delle misure di sicurezza adottate dall’Ufficio Dighe, tanto per gli interventi straordinari di manutenzione. Ciò è accaduto nel corso di questi anni alla diga del Basentello, a quella del Camastra, alla diga del Pertusillo e a quella di Monte Cotugno (Senise).

“E nel corso di tutti questi decenni che cosa hanno fatto le classi dirigenti del Paese e di questa Regione se non mettere la testa sotto la sabbia, sminuire il problema se non ignorarlo del tutto? E cosa dire dell’intenzione di Bardi e della sua Giunta di collegare la traversa di Trivigno, che raccoglie le acque del Basento, tanto alla diga del Camastra e tanto a quella di Acerenza per garantire l’approvvigionamento potabile dello schema idrico Basento-Camastra? Sì, perché la loro malsana idea è quella di rendere permanente l’uso potabile delle acque del Basento che, come abbiamo detto più volte, sono acque non salubri perché raccolgono ogni impurità di natura biologica e chimica proveniente dalle aree industriali di Tito e Potenza, dagli scarichi abusivi presenti lungo tutto il corso d’acqua e dallo stesso depuratore della città” affermano.

La campagna di raccolta firme per il “No all’uso potabile delle acque del Basento” inizierà domani, sabato 23 agosto, alle ore 17.00 in Piazza Prefettura a Potenza e proseguirà nella giornata di mercoledì 27 agosto alle ore 17.00 in Viale Dante, nei pressi dell’ingresso della scala mobile. Domenica 7 settembre un incontro sul tema si terrà ad Anzi alle ore 17.30 in Piazza Teresa Sarli.