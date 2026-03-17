Per il secondo anno consecutivo Lagalla Costruzioni di Padula figura tra le “Stelle del Sud 2026”, la lista delle 200 aziende italiane con sede nel Sud Italia che hanno ottenuto la migliore performance circa la crescita dei propri ricavi, la crescita del numero dei propri dipendenti e la crescita delle immobilizzazioni materiali e immateriali nel triennio tra il 2021 e il 2024.

“Stelle del Sud” è stilata da “Il Sole 24 ore” che prende in esame le eccellenze imprenditoriali del Mezzogiorno in seguito ad una complessa procedura di ricerca e analisi.

Lagalla Costruzioni ha una storia che parte da lontano, quando negli anni ’70 l’ingegno del fondatore Michele Lagalla ha posto le basi di un’impresa edile di successo.

Oggi l’azienda è specializzata in molteplici ambiti dell’edilizia: costruisce, ristruttura e migliora ambienti urbani e abitativi, offrendo al cliente un servizio che parte dalla progettazione fino alla posa dei materiali edili, con il fine ultimo di ottenere la piena soddisfazione del committente. Attualmente è guidata dall’Amministratore Vincenzo Lagalla che ha assunto le redini dell’attività dal 2005, compiendo un ulteriore passo avanti con la sede di Milano dopo essersi ritagliato un ruolo di oggettiva importanza nell’edilizia capitolina.

Oggi Lagalla Costruzioni è posizionata sul mercato sia come general contractor che come developer di progetti.