Oggi si è svolta una significativa iniziativa di solidarietà promossa dalla Polizia di Stato di Salerno presso la mensa della Caritas diocesana, “Mensa dei Poveri San Francesco”, storicamente punto di riferimento per numerose persone in difficoltà del territorio.

Per l’occasione, la Polizia di Stato ha offerto un pranzo completo agli ospiti della struttura, in un clima di vicinanza, ascolto e spirito di comunità. All’evento hanno preso parte diverse autorità cittadine, tra cui il Prefetto, il Questore e l’Arcivescovo Metropolita Mons. Andrea Bellandi.

Particolarmente apprezzato il gesto del Questore che, insieme al personale della Polizia in servizio presso la Questura di Salerno, si è cimentato ai fornelli preparando personalmente alcune delle pietanze servite agli ospiti della mensa. Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, volto a sottolineare la vicinanza concreta delle Istituzioni alla cittadinanza, soprattutto a chi vive situazioni di maggiore fragilità.

La mattinata si è conclusa con un momento di confronto con i volontari della Caritas, da sempre impegnati in prima linea nel sostegno ai più bisognosi. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Polizia di Stato nel promuovere azioni di prossimità e solidarietà sul territorio, rafforzando il legame di fiducia con la comunità salernitana.