Violento scontro sulla Strada “Bussentina” a Sanza. Quattro persone ferite

Un incidente si è verificato questo pomeriggio sulla S.S. 517 “Bussentina” a Sanza.

Tre auto, una Fiat 500, una Fiat Stilo e una Volkswagen Polo, e un furgone si sono scontrati per cause in corso di accertamento.

Il bilancio è di quattro feriti che, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Tra questi un 53enne di Sala Consilina, un 24enne di San Giovanni a Piro, un 27enne di Casalbuono, una 30enne della provincia di Lucca.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sapri per i rilievi del caso e il personale dell’Anas.

– Ornella Bonomo –