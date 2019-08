Montesano: risolto il problema idrico alla Foresta Cerreta Cognole. Bagni nuovamente fruibili

Torna ad essere nuovamente fruibile il bagno della Foresta Cerreta Cognole dopo che, nei giorni scorsi, si sono registrati disagi per i visitatori a causa di una carenza idrica. Ad annunciarlo è il Direttore della Cerreta Adriano Di Biase che ha provveduto, in sinergia con il Comune di Montesano sulla Marcellana, a risolvere il problema grazie all’intervento di una squadra di operai.

“Si trattava di un problema limitato – spiega Di Biase – all’area del COT (Centro Operativo Territoriale) a causa di una perdita esterna. Grazie all’intervento ad horas del sindaco Rinaldi si è riuscito in breve tempo a garantire la risoluzione. Voglio sottolineare, tuttavia, che il problema persisteva solo in un’area della Cerreta. I servizi igienici erano garantiti a pochi metri di distanza l’uno dall’altro“.

Nella giornata di Ferragosto diverse sono state le lamentele e i disagi vissuti dai visitatori per il mancato servizio.

“E’ giusto che in un’area così importante si pretenda il massimo – aggiunge Di Biase – ma è importante anche la collaborazione ed il supporto. Per una maggiore sicurezza ho provveduto a far acquistare un serbatoio per l’approvvigionamento d’acqua potabile per limitare eventuali futuri disagi“.

Di Biase sottolinea infine i notevoli sforzi nel promuovere la Foresta Cerreta Cognole:”Stiamo portando avanti un grande lavoro nel promuovere un’area di pregio che vanta la presenza di particolari specie animali oltre a numerose collaborazioni con diverse Università d’Europa“.

La Foresta Cerreta Cognole è gestita dalla Regione Campania e dal Corpo Forestale dello Stato.

– Claudia Monaco –

