Violento impatto in A2 a Sala Consilina tra un’auto e un camion. Tre persone ferite

Un incidente stradale si è verificato questa sera lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Nord all’altezza di Sala Consilina.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti, per cause in corso di accertamento, una Mercedes ed un camion che trasportava vitelli e che si è ribaltato lungo la carreggiata. Tre le persone rimaste ferite e soccorse dai sanitari del 118 giunti sul posto. Per loro si è reso necessario il trasferimento presso l‘ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Intervenuti per i rilievi del caso gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

Presente la squadra dell’Anas per ripristinare la normale viabilità, dato che il traffico ha subito notevoli rallentamenti.

I veicoli sono stati recuperati dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –