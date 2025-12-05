E’ stato rinviato a giudizio un 16enne coinvolto in una violenta rissa tra giovani che si verificò a Salerno nel novembre dello scorso anno. In seguito all’inchiesta della Procura per i Minorenni di Salerno il giudice dell’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio per il minorenne di Angri e la messa alla prova per un 16enne marocchino e un 15enne siriano.

Un altro ragazzo maggiorenne seguirà quanto stabilito dall’Autorità Giudiziaria ordinaria.

I giovani sono accusati di rissa, mentre il siriano anche di detenzione e uso di un tirapugni con cui avrebbe colpito tre ragazzi.

Alcuni dei protagonisti sono studenti dell’Istituto Nautico di Salerno. Il minorenne siriano avrebbe reagito a delle provocazioni, coinvolgendo nella lite anche il fratello maggiore mentre gli studenti si stavano recando al cinema per partecipare ad un cineforum.

La rissa iniziò all’ingresso e in assenza dei docenti e richiese l’intervento dei sanitari del 118 che trasportarono i feriti in ospedale.

Ad indagare sulla vicenda la Polizia che interrogò il 16enne di Angri il quale raccontò di aver preso parte ai tafferugli solo per placare gli animi. Gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica anche avvalendosi delle immagini delle telecamere della zona per identificare i coinvolti.

Articolo correlato:

30/11/2024 – Lite tra giovani a Salerno. Sequestrato il tirapugni e denunciato un ragazzo