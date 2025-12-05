Le luci si accendono nelle strade, le case profumano di dolci e la corsa ai regali entra nel vivo. Ma tra un cenone da organizzare e un brindisi da condividere c’è un dono che spesso dimentichiamo di fare: dedicare un momento alla nostra salute. È da questa consapevolezza che nasce la nuova iniziativa dei Centri Analisi Biochimica, che per tutto il periodo natalizio (e oltre) mettono a disposizione un check-up completo al prezzo speciale di 30 euro, valido fino al 31 dicembre.

Mai come in questo periodo in cui si tende a mangiare di più e muoversi di meno monitorare alcuni parametri fondamentali può diventare decisivo. Il pacchetto di Biochimica è pensato per offrire una fotografia completa dello stato di salute attraverso un set di esami accurato: emocromo, glicemia, emoglobina glicata, colesterolo totale + HDL + LDL, trigliceridi, transaminasi (ALT/AST), Gamma GT, creatinina + azotemia, uricemia, insulina ed indice HOMA.

Un percorso rapido e indolore che permette di individuare precocemente possibili anomalie metaboliche, epatiche, renali o cardiovascolari. Un controllo prezioso, soprattutto in un periodo in cui la tavola abbonda e le tentazioni non mancano.

Biochimica sceglie un messaggio controcorrente rispetto al solito approccio allarmistico in ambito sanitario: la prevenzione non è un obbligo, è un atto di amore verso sé stessi.

“Il benessere nasce dai gesti quotidiani – ricordano dal Centro – e un check-up può diventare uno di quei piccoli gesti che migliorano la vita.” È un invito gentile, non pressante, pensato per tornare a dare valore alla salute, non solo come assenza di malattia, ma come modo di vivere. Tra gli scaffali colmi di pacchetti e fiocchi colorati i Centri Analisi Biochimica propongono un’idea che spicca per originalità e significato: la Gift Card della Prevenzione. Un dono elegante, utile e carico di attenzione, perfetto per chi vuole offrire qualcosa che non si dimentica dopo pochi giorni: un regalo di cura, un regalo di tempo, un regalo che dice “La tua salute per me conta.”

Il check-up è disponibile in tre centri della rete Biochimica: Padula (0975/74208-WhatsApp 373/7832999), Atena Lucana (0975/71327), Battipaglia (0828/621020-WhatsApp 366/1148413).

In un periodo in cui tutto corre e tutto brilla i Centri Biochimica propongono di rallentare un attimo e ascoltare ciò che spesso trascuriamo: il nostro corpo. Perché le feste sono fatte per stare bene e quest’anno volersi bene è più semplice che mai.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –