Procura di Vallo della Lucania. Il CSM riconferma Francesco Rotondo come Procuratore Capo
Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura il 3 dicembre si è espresso in merito alla guida della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.
La nomina di Procuratore Capo è stata riconfermata a Francesco Rotondo, già ai vertici della Procura vallese dallo scorso gennaio. Qui aveva già lavorato in passato nelle vesti di sostituto procuratore.
La decisione è giunta con un voto chiaro: 17 preferenze per Rotondo contro le 12 di Giuseppe Cacciapuoti, nome alternativo al Procuratore riconfermato.
Rotondo, originario di Capaccio, ha lavorato anche alla Procura Distrettuale Antimafia di Salerno e in Calabria, a Vibo Valentia.