Violenta rissa in una discoteca in Spagna. Torna a casa lo studente di Salerno fermato dalla Polizia

Torna a casa Nicola Iannetta, il 21enne di Salerno coinvolto nell’incredibile episodio di violenza ai danni di un ragazzo spagnolo all’uscita di una discoteca a Cadice, in Spagna.

Il 21enne, studente universitario di Economia di Salerno, era stato fermato all’alba di sabato a Cadice.

Per Nicola, al termine degli accertamenti, c’è stata la non convalida del fermo per assenza di indizi e la remissione in completa libertà insieme ad altri due giovani.

La violenta rissa è avvenuta all’alba di sabato nel corso della quale un giovane spagnolo, ricoverato in coma farmacologico, è stato colpito con calci e pugni davanti alla discoteca “Momart Club”.

Il giovane studente salernitano si trovava da tre mesi a Cadice per completare gli ultimi esami nell’ambito del progetto Erasmus.

Sabato era con degli amici alla “Momart” a festeggiare un compleanno. Il giovane è stato raggiunto dai genitori a Cadice.

