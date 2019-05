Un incidente è avvenuto questa mattina a Sala Consilina in località Sant’Antonio.

Per cause ancora in corso d’accertamento, un uomo del posto ha perso il controllo della sua Toyota Corolla ed è finito contro la porta di vetro del bar Kairos.

Illeso il conducente dell’auto per il quale non si è reso necessario neanche l’intervento dei sanitari del 118.

Sul posto per i rilievi del caso erano presenti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Annamaria Lotierzo –