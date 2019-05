Violenta rissa in Spagna, in coma un giovane. Tra i quattro arrestati anche uno studente salernitano

C’è anche un 21enne di Salerno tra i quattro studenti italiani Erasmus arrestati in Spagna, a Cadice, dopo una violenta rissa avvenuta all’alba di sabato nel corso della quale un giovane spagnolo, ricoverato in coma farmacologico, è stato colpito con calci e pugni davanti alla discoteca “Momart Club”.

I quattro italiani sono stati portati in carcere: si tratta di Emilio Di Puorto, 29enne di Napoli, Nicola Iannetta, 21enne di Salerno, il 25enne Dario Bordoni e il 22enne Luca Maicon Vinicius Bellavia.

Gli inquirenti spagnoli e l’Interpol stanno analizzando un filmato girato da un addetto alla sicurezza della discoteca che ha ripreso la rissa con il telefono, senza intervenire a sedare gli animi.

Nel video, diffuso ufficialmente da “Diario de Cadiz“, si vedono circa una decina di ragazzi che litigano e la vittima che, colpita da un pugno in faccia, cade a terra per poi essere colpita con un calcio alla testa. In seguito è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Porta del Mar dove si attende per capire l’entità delle lesioni riportate.

Si indaga anche per capire cosa abbia scatenato la violenta lite, ma pare che tutto sia iniziato per futili motivi.

