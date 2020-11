Violenta lite tra minorenni finisce a coltellate a Salerno. Ferito un 15enne

Violenta lite tra minorenni finisce a coltellate nel quartiere Pastena di Salerno. E’ accaduto ieri sera in via Rocco Cocchia quando, per cause in via di accertamento, un 15enne è stato accoltellato al volto e in varie parti del corpo.

A colpire il giovane sarebbe stato un coetaneo nel corso di una furibonda litigata. Il ferito fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita e, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto all’ospedale “Ruggi”.

Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salerno, diretti dal Maggiore Adriano Castellari, che hanno dato il via alle indagini e al sopralluogo per trovare l’arma che ha ferito il 15enne ed eventuali testimoni.

Al momento sarebbero ignoti i motivi della lite.

