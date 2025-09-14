Episodio di violenza intorno alle 5 di questa mattina davanti ad una discoteca sulla litoranea di Pontecagnano.

Per cause da accertare due gruppi di giovani sono arrivati alle mani. Nella colluttazione sono rimasti feriti un 26enne e un 27enne di Castellammare di Stabia.

Sul posto due ambulanze del VOPI e l’automedica che hanno trasportato i feriti in ospedale a causa di un trauma cranico.

Le Forze dell’Ordine sono intervenute in seguito a quanto accaduto per raccogliere le testimonianze e appurare le responsabilità dei coinvolti.