Spavento nella serata di venerdì nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Oliveto Citra.

Intorno alle 20 un improvviso tonfo in una stanza ha attirato l’attenzione di medici e infermieri: un pezzo della controsoffittatura ha ceduto finendo al suolo. Alcuni frammenti sono finiti sul lettino e sui macchinari.

Una tragedia sfiorata, ma fortunatamente nella stanza, che di consueto accoglie persone giunte nel nosocomio in codice rosso o in pericolo di vita, al momento dell’accaduto non erano presenti né pazienti né sanitari.

Sembrerebbe che da tempo fosse stato richiesto un intervento nella sala per via di un visibile rigonfiamento del soffitto, tuttavia a seguito del crollo saranno necessari il ripristino e la messa in sicurezza della stanza.