Ladri in azione ieri sera a Castellabate, in località Alano.

Ignoti, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, si sono introdotti all’interno di un’abitazione.

Una volta dentro hanno agito indisturbati riuscendo a portare via monili in oro, oggetti preziosi e perfino a sradicare la cassaforte.

A fare l’amara scoperta sono stati gli stessi proprietari al loro rientro: rammaricati per l’accaduto non hanno potuto far altro che chiamare i Carabinieri.