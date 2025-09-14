Ladri in un’abitazione a Castellabate. Sradicata la cassaforte, portati via oro e preziosi
Ladri in azione ieri sera a Castellabate, in località Alano.
Ignoti, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, si sono introdotti all’interno di un’abitazione.
Una volta dentro hanno agito indisturbati riuscendo a portare via monili in oro, oggetti preziosi e perfino a sradicare la cassaforte.
A fare l’amara scoperta sono stati gli stessi proprietari al loro rientro: rammaricati per l’accaduto non hanno potuto far altro che chiamare i Carabinieri.