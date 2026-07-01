Tensione nella notte in via Padre Gentile a Pontecagnano dove si è scatenata una violenta lite tra due persone.

Le cause all’origine di quanto accaduto sono in fase di ricostruzione, ma un 52enne è rimasto ferito e per lui si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI.

Il personale sanitario ha prestato soccorso all’uomo che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per accertare eventuali responsabilità.