Da oggi la Stazione Carabinieri di Sassano è comandata ad interim dal Vice Brigadiere Donato Caggiano. Dopo il trasferimento del Maresciallo Fabio D’Atri la caserma del “paese delle orchidee” sarà guidata da Caggiano fino alla nomina definitiva di un sottufficiale.

La Stazione di Sassano, che fa riferimento alla Compagnia Carabinieri di Sala Consilina diretta dal Capitano Veronica Pastori, è competente anche del territorio comunale di Monte San Giacomo.

Il Vice Brigadiere Donato Caggiano è originario di Polla e in passato ha prestato servizio a Vietri di Potenza e poi alla Compagnia di Eboli.

A Sassano, dove è presente da alcuni giorni, si è già fatto apprezzare per la capacità di ascolto e vicinanza a supporto della comunità e delle altre Autorità pubbliche.