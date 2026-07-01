Parte a Pontecagnano il servizio estivo 118 dell’ASL Salerno per il potenziamento dell’assistenza sanitaria sulla costa.

Il servizio sarà attivo nei mesi di luglio e agosto alla postazione del litorale di Magazzeno e garantirà interventi tempestivi sull’intera fascia costiera.

E’ assicurato dalla Pubblica Assistenza VOPI di Pontecagnano Faiano.

In un periodo in cui la zona costiera a sud della città di Salerno intensifica le presenze il servizio estivo del 118 è un presidio a garanzia della tutela della salute e dell’incolumità dei cittadini residenti e di chi giunge da altre località.