Violenta lite nel centro storico di Salerno, esplosi colpi d’arma da fuoco. Feriti in ospedale
Momenti di tensione oggi pomeriggio a Salerno in via Dogana Vecchia per una violenta lite tra un gruppo di italiani e un altro formato da stranieri.
Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti e sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco.
Due tunisini partecipanti alla lite sono rimasti feriti e trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Uno di loro verserebbe in gravi condizioni.
Gli aggressori sono due italiani. I Carabinieri della locale Compagnia, intervenuti per raccogliere testimonianze, hanno ricostruito la presunta dinamica dell’evento fermando i due responsabili per duplice tentato omicidio.
Gli indagati sono in stato di fermo presso la locale Compagnia.