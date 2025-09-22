Eboli: ladri in un deposito del PalaSele. Rubati tutti gli attrezzi di un’associazione sportiva
Ladri in azione al PalaSele di Eboli ai danni di un’associazione sportiva di ginnastica artistica.
Ignoti nei giorni scorsi sono entrati nella struttura rubando tutti gli attrezzi, compresa la pedana regolamentare di 144 metri quadrati, depositati in uno dei locali del palazzetto.
La presidente dell’ASD, sconcertata dopo aver scoperto il furto subito, ha sporto denuncia ai Carabinieri i quali dovranno indagare per risalire ai responsabili.
“È inaccettabile continuare ad assistere a episodi del genere in una città che non tutela chi lavora onestamente, ma solo chi serve alla scalata sociale di pochi” fanno sapere da Fratelli d’Italia – Città di Eboli.