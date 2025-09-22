Opportunità nel mondo del lavoro con i corsi del Programma Gol di Faidee. Le novità
Proseguono i corsi di formazione rientranti nel Programma Gol presso l’ente di formazione di Confesercenti Vallo di Diano Faidee, guidato dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino.
I corsi, che coinvolgono numerosi partecipanti, creano delle vere e proprie opportunità nei settori del digitale, turismo, servizi alla persona, edilizia e contabilità.
Il programma è riservato a cittadini tra i 18 e i 64 anni, residenti in Campania, disoccupati o inoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o reddito di cittadinanza.
Importanti novità in merito arrivano proprio dalla Regione Campania. La dottoressa Maria Antonietta Aquino le introduce ai nostri microfoni.
Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito internet.
Per informazioni è possibile anche visitare il sito o contattare Faidee, con sede in località Sant’Antuono nella Zona Industriale di Polla, ai numeri 0975-480426 e 333-2655647 o inviando una mail a info@faidee.it