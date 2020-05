Violenta lite in strada per motivi di gelosia. Salernitano accoltellato al braccio a Piacenza

Un 59enne salernitano nel tardo pomeriggio di ieri è rimasto gravemente ferito a Piacenza dopo una violenta lite con un 41enne dominicano.

Il fatto è accaduto in via San Bartolomeo dove il cittadino straniero ha tirato fuori un coltellino svizzero con cui ha colpito al braccio il salernitano per poi darsi alla fuga. Pare che i due si conoscessero e che l’accoltellamento sia dovuto a motivi di gelosia per una donna contesa.

Il 41enne dominicano è stato fermato dalla Polizia e successivamente arrestato.

I sanitari del 118 hanno invece soccorso il 59enne salernitano che in seguito è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

– Chiara Di Miele –