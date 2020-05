Tragico incidente a Trinità di Sala Consilina. Muore 80enne intento a lavorare nel suo terreno

Un tragico incidente è avvenuto questa mattina a Trinità di Sala Consilina.

Per cause ancora in corso d’accertamento, Michele Auleta, 80enne del posto, mentre era intento a lavorare il suo terreno a bordo di un piccolo trattore, è deceduto probabilmente in seguito alla caduta dal mezzo su cui si trovava, dopo aver avvertito un malore.

In Via Casino Olivia, sono immediatamente intervenuti i sanitari dell’Humanitas di Sala Consilina insieme a quelli di Sant’Arsenio e di Teggiano ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri della Stazione di Sala Consilina.

– Annamaria Lotierzo –