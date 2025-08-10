Violenta lite oggi a Campagna nel centro abitato. L’episodio è accaduto nel corso del frequentato evento estivo “La Chiena” per cause in corso di accertamento.

Due persone sono rimaste ferite, un giovane che ha riportato dei tagli e un 59enne che si è fatto male mentre si allontanava dal luogo dell’accaduto.

Sul posto i sanitari del VOPI che hanno soccorso i due feriti e li hanno trasportati in ospedale ad Eboli per le cure del caso.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Eboli che dovranno ricostruire le cause che hanno scatenato la lite ed eventuali responsabilità.