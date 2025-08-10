Infrange il divieto di dimora ad Agropoli. Giovane trasferito in carcere
Viola le prescrizioni alle quali è sottoposto e gli viene aggravata la pena.
E’ successo ad un 25enne di Agropoli, sottoposto alla misura del divieto di dimora per dei reati legati allo spaccio commessi nel 2023 e per i quali era stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia.
A seguito delle continue violazioni notate dai militari della locale Stazione, guidati dal Luogotenente Perillo, il giovane è stato condotto in carcere dove dovrà espiare la sua pena.
La misura è stata emessa dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania.