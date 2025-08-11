Coppa Città di Montesano sulla Marcellana. Il 24 agosto la gara automobilistica di slalom
Domenica 24 agosto si svolgerà la 16^ edizione della Coppa Città di Montesano sulla Marcellana, gara automobilistica di slalom Trofeo Centro Sud – Trofeo Bicilindriche ACI Sport.
L’evento sportivo consiste nell’ottava prova del 22° Challenge Interregionale CPB2025 di Basilicata Motorsport.
Il programma prevede le verifiche sportive e tecniche presso il Centro Sportivo Montesano sabato 23 dalle 16 alle 20.30 e domenica 24 dalle 7.30 alle 8.30.
La gara partirà alle 9.30 del 24 agosto lungo il percorso della S.P. 103 nella frazione di Arenabianca. Qui si sfideranno prototipi, monoposto e formule, Kart Cross, vetture turismo dei gruppi E1 Italia, Speciale Slalom, bicilindriche, gruppi A ed N e Racing Start.
Ogni anno lo slalom nel comune termale si conferma uno degli appuntamenti più partecipati dagli amanti dei motori, considerato anche l’alto numero di iscritti alla gara.
La premiazione finale si svolgerà nella stessa giornata, alle 18.45, in Piazza Filippo Gagliardi.