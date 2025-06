Una violenta grandinata oggi pomeriggio ha letteralmente messo in ginocchio parte del Vallo di Diano. Soprattutto nella zona di Sala Consilina, Sassano e la frazione Silla, Padula si contano i danni provocati dall’improvvisa ondata di maltempo durata poco meno di un’ora.

A Sassano i grossi chicchi di ghiaccio hanno addirittura mandato in frantumi il lunotto di una Fiat Punto. Amara sorpresa per il proprietario quando è ritornato all’auto dopo la grandinata. Diverse vetture hanno riportati danni alla carrozzeria a causa del violento impatto della grandine.

Sempre a Sassano, nella frazione Silla, le forti raffiche di vento hanno abbattuto un tronco sui fili dell’elettricità lungo la Provinciale che conduce a Trinità. In questo caso si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per la rimozione e la messa in sicurezza della strada. I caschi rossi hanno lavorato non poco per assistere i residenti e mettere in sicurezza anche abitazioni private da cui sono saltate le tegole.

Il vento ha scoperchiato il tetto di un capannone nella zona di Silla, creando anche in questo caso evidenti disagi, oltre agli innumerevoli danni causati alle colture agricole del periodo in più punti del territorio.

A Teggiano, in località San Raffaele, le raffiche hanno abbattuto i cavi dell’elettricità lasciando i residenti senza energia. I Carabinieri hanno provveduto a chiudere la strada interessata e l’Enel è stata allertata per attivarsi e risolvere questa e altre numerose chiamate di intervento giunte dal Vallo di Diano. Anche a Buonabitacolo si registrano danni legati al maltempo, tra cui alberi di grosse dimensioni rasi al suolo dalle violente folate.

Sui social sono diventati virali in poco tempo le immagini e i video dei residenti che hanno immortalato i chicchi di grandine di notevole grandezza e i conseguenti disagi.

GUARDA TUTTE LE FOTO