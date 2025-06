“L’obiettivo primario di questa giornata – dichiara il Direttore Generale Giuseppe Spera – è sensibilizzare la popolazione sull’importanza del riconoscimento precoce dei sintomi delle emicranie, per garantire un accesso tempestivo a percorsi specifici di diagnosi e cura. L’adesione all’(H)open day della Fondazione Onda ETS, che ha assegnato all’ospedale San Carlo i tre Bollini Rosa per l’eccellenza dei servizi dedicati alle donne, rappresenta un’ulteriore testimonianza del nostro costante impegno nel promuovere la salute e il benessere della comunità. L’informazione e la prevenzione sono strumenti molto efficaci per affrontare patologie così diffuse e impattanti che, diagnosticate in tempo, possono migliorare significativamente la qualità di vita delle persone colpite”.

L’emicrania è una malattia neurologica cronica che affligge circa il 12% degli adulti a livello globale, con una prevalenza tre volte superiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante, che comporta un altissimo costo umano, sociale ed economico. Non è un semplice disturbo, ma una patologia complessa che richiede un approccio diagnostico e terapeutico mirato. Una diagnosi tempestiva e un’appropriata presa in carico sono cruciali per impedirne la cronicizzazione e migliorare la qualità della vita.

“Le cefalee, e in particolare l’emicrania, sono condizioni spesso sottovalutate, ma che possono avere un impatto significativo sulla quotidianità dei pazienti. Questa iniziativa – spiega il dottor Nicola Paciello, Direttore della Neurologia – ci offre l’opportunità di intercettare precocemente le donne a rischio e di indirizzarle verso percorsi diagnostico-terapeutici adeguati, fondamentali per una gestione efficace della patologia e per un ritorno a una vita piena e attiva”.

L’iniziativa è realizzata con il supporto dell’associazione Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato e dei volontari del progetto “A Porte Aperte – Avamposto di comunità”, che supportano l’Azienda nell’obiettivo di rendere la sanità sempre più accessibile e attenta ai bisogni dei cittadini.

Per partecipare alle visite gratuite è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine. Le registrazioni sono aperte dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di domani, martedì 17 giugno. In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede l’ordine cronologico di adesione.