Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Sala Consilina.

Per cause da accertare una Fiat Punto, dopo che il conducente ne ha perso il controllo, è uscita fuoristrada ribaltandosi in un terreno in via Fontanelle a Fonti.

Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 che hanno condotto un uomo del posto al Pronto Soccorso dell’ospedale “Curto” di Polla per le cure del caso.

Presenti anche i Carabinieri della locale Compagnia per i rilievi del caso.

Il veicolo è stato rimosso dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice.