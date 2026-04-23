La Polizia di Stato di Salerno, con personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ha arrestato due giovani, entrambi con precedenti, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio nel centro cittadino di Battipaglia, gli agenti hanno notato i due aggirarsi nei pressi di una strada limitrofa e fermarsi davanti all’ingresso di un deposito.

Insospettiti, hanno proceduto a un controllo personale e all’ispezione del locale: i giovani sono stati trovati in possesso di circa 1,130 kg di hashish, suddivisi in 14 panetti, nonché di un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento e un tirapugni in acciaio. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, i due sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.