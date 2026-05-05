Pusher viola le regole di comunità in Calabria, torna a casa ad Eboli ma viene arrestato dai Carabinieri.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Eboli, agli ordini del Maresciallo Giuseppe Botta, e coordinati dalla locale Compagnia, hanno arrestato l’uomo che era stato allontanato dalla comunità.

Pensando di farla franca, è rientrato ad Eboli ma intanto la comunità ha inviato un’informativa alla Procura di Salerno: alla vista dei militari si è dato alla fuga tentando di raggiungere la fidanzata.

In seguito è stato bloccato e trasportato in carcere a Fuorni.