E’ il sindaco di Bellosguardo Giuseppe Parente, conosciuto da tutti come Geppino, il nuovo Presidente della Provincia di Salerno. A decretarlo è il risultato delle consultazioni che si sono svolte per tutta la giornata odierna a Palazzo Sant’Agostino dove si sono recati a votare tutti i Sindaci e i consiglieri comunali del salernitano, come prevede la legge Delrio.

Parente, candidato del Partito democratico e della coalizione di centrosinistra, ha battuto di misura il suo unico antagonista, il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, candidato per il centrodestra.

Alle 20, orario di chiusura dei seggi, il numero dei votanti è stato pari a 1249 su 1935, corrispondente al 64,55% degli aventi diritto al voto.

Succede a Giovanni Guzzo, che aveva ricoperto la carica di Presidente facente funzioni dopo le dimissioni di Vincenzo Napoli.

“Sono contentissimo ed è un attestato di grande disponibilità – ha dichiarato il neo Presidente -. E’ passata un’idea della Provincia che si rialza e comincia a programmare, con una nuova visione che possa rimettere in piedi i territori. La percentuale delle aree più urbanizzate e dei piccoli centri dà riscontro di un voto unitario che ci mette nelle condizioni di poter lavorare bene. Io ringrazio i piccoli e i grandi comuni che ci hanno dato fiducia. Dobbiamo avere la capacità di tenere insieme la provincia, sia per le aree interne che per quelle più urbane, con una visione unitaria del territorio“.

Per la prima volta dall’introduzione della legge Delrio si è votato di lunedì e non hanno partecipato alla consultazione elettorale i consiglieri di Salerno, Campagna e Pagani (i primi due Comuni con Sindaci dimissionari e il secondo sciolto dal Consiglio dei Ministri per presunte infiltrazioni criminali).