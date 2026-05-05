La ricerca scientifica del “San Carlo” di Potenza sulle colonne della rivista medica di settore Epilepsy and Behavior.

L’articolo di rilievo vede come coautore il dottor Nicola Paciello, Direttore della Neurologia, testimoniando il lavoro costante del Reparto del “San Carlo” in termini di innovazione clinica e ricerca.

“La pubblicazione su una rivista internazionale e la presenza dei nostri professionisti sui media nazionali – dichiara il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale, Giuseppe Spera – attestano la scelta vincente di coniugare la ricerca accademica con una medicina vicina ai bisogni quotidiani delle persone. Investire nella ricerca significa, concretamente, offrire ai nostri pazienti le terapie più avanzate e una migliore qualità di vita”.

Emerge un cambio di paradigma verso un approccio olistico e personalizzato al paziente con epilessia, per cui diventa necessario superare la mera gestione delle crisi e condividere, attraverso una collaborazione multidisciplinare, un metodo supportato dalle nuove tecnologie nella pratica clinica, con particolare riferimento all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e le indicazioni terapeutiche dei nuovi farmaci anticrisi.

All’impegno accademico, si affianca la divulgazione scientifica di alto profilo, con l’intervento del dottor Paciello, in qualità di esperto, sul quotidiano nazionale “Il Messaggero”. L’articolo illustra il profondo legame tra stress cronico, alterazioni cerebrali e invecchiamento biologico. Il Direttore spiega come l’eccesso di cortisolo e lo stress ossidativo possono danneggiare il DNA e aumentare il rischio di malattie degenerative; nel contempo, fornisce strategie fondamentali per la gestione della salute: dalla regolazione dei ritmi circadiani (ciclo sonno-veglia) all’importanza delle tecniche di rilassamento e dell’attività fisica, specialmente se mattutina.