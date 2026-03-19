Il vino italiano è il regalo più gettonato per celebrare la Festa del Papà, mentre al secondo posto si piazzano i dolci, come le tradizionali zeppole, confermando che il dono enogastronomico Made in Italy ha acquisito negli ultimi anni un peso centrale in occasione di celebrazioni e ricorrenze. È quanto emerge da una rilevazione Coldiretti diffusa in occasione della ricorrenza del 19 marzo.

Tra chi donerà qualcosa al proprio genitore, il 27% sceglie una bottiglia di vino mentre subito dietro si collocano i dolci (24%) che precedono accessori come cravatte o altri capi di abbigliamento, profumi e altro.

Il risultato conferma il ruolo centrale del vino nella cultura italiana e nelle occasioni di convivialità familiare, dove rappresenta non solo un dono ma anche un elemento di condivisione a tavola. Dalle etichette più pregiate alle produzioni locali, il calice Made in Italy continua a essere simbolo di qualità, identità territoriale e tradizione enologica.

Accanto al vino, restano protagonisti della festa anche i dolci tipici di San Giuseppe, come bignè e zeppole, che arricchiscono le tavole e accompagnano i momenti di celebrazione in famiglia. La scelta di prodotti enogastronomici evidenzia il forte legame tra le ricorrenze e le produzioni agroalimentari nazionali, con il Made in Italy che continua a essere protagonista anche nei piccoli gesti di festa.