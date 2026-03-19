Questa mattina Raffaele De Paola, titolare di numerose agenzie immobiliari a marchio Tecnocasa nella Capitale e originario di Teggiano, tra i protagonisti di “Buongiorno Regione” su Rai 3, all’interno dell’edizione dedicata al territorio laziale.

De Paola è tra i professionisti del settore immobiliare più noti a Roma e diversi sono i programmi delle tv nazionali che lo ospitano per analisi dettagliate dell’andamento del mercato immobiliare nella città capitolina e non solo.

Si tirano le somme relative all’esplosione degli affitti brevi e all’attività dei B&B a conclusione del Giubileo. Un’inchiesta di Lazzaro Pappagallo ha dunque fornito una serie di dati relativi al 2025, guardando anche a ciò che potrà accadere nei prossimi mesi.

Secondo le agenzie immobiliari il Giubileo non ha spinto in alto le residenze brevi. Negli anni scorsi a Roma gli appartamenti erano stati riconvertiti in B&B in numerosi casi, ma le nuove norme e i controlli hanno pulito il mercato. Tra sostenitori di questa forma di ricettività e operatori pentiti, i dati di chi lavora nel settore parlano chiaro.

“Confermiamo un calo e una conversione da affitti ad uso attività ricettiva ad affitti con canone concordato oppure transitori e in alcuni casi anche canone libero – ha spiegato De Paola ai microfoni della Rai – soprattutto nelle zone Prati, San Pietro, Gregorio VII, Corso Trieste, Porta Pia, dove si concentrano per la maggior parte le attività ricettive”.