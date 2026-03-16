Questo fine settimana al Palasport di Ortona si è svolta la fase Interregionale della ZT5 del Campionato Individuale Gold di Specialità di Ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia e l’Associazione Danza e Ginnastica Kodokan era presente con due ginnaste.

Vincenza Marmo, al suo primo anno nella categoria Senior1, fa l’en plein conquistando due titoli su due e sale ben due volte sul secondo gradino del podio ottenendo due meritati argenti di specialità: uno al cerchio e l’altro al nastro.

“Bellissima prestazione di gara e buona tenuta di pedana per la giovane valdianese che affronta la gara con tanta sicurezza, eleganza e determinazione! Inoltre ottiene anche il punteggio più alto della giornata nella sua categoria a cerchio sia all’esecuzione che all’artistico e al nastro quello più alto all’artistico” commenta la Maestra Rosaria Bruno.

Ottime anche le prestazioni di Ludovica Lagreca categoria J2 che si piazza fra le prime dieci del Sud Italia, infatti è ottava a clavette e undicesima al cerchio mentre è seconda a clavette e terza a cerchio per la Campania.

“Sicuramente risultati brillanti per la nostra società, gara di altissimo livello tecnico e tantissime le partecipanti provenienti dalla Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise e Campania – conclude – Si pensa già al lavoro per le Finali Nazionali in programma fra un mese”.