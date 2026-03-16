Il sipario del Teatro Comunale “Mario Scarpetta” di Sala Consilina si è aperto ieri sera con un ospite d’eccezione a “Teatro in Sala”, Maurizio de Giovanni. L’autore del “Commissario Ricciardi” e de “I Bastardi di Pizzofalcone” ha portato in scena “Il miracolo”.

In occasione della XXIX edizione della rassegna di arti performative curata da “I Ragazzi di San Rocco”, con il sostegno del Comune e della Banca Monte Pruno, lo spettacolo di de Giovanni è rientrato nell’appuntamento realizzato in collaborazione con la Fondazione di Comunità Salernitana per celebrare la Giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e della Pace. I proventi, infatti, saranno destinati alle attività sportive di giovani meritori nel salernitano.

“Il miracolo” racconta le 24 ore precedenti la vittoria dello scudetto del Napoli. Non è solo una storia di calcio ma un ritratto viscerale della città, sospesa tra fede, scaramanzia e speranza. La narrazione segue un sacerdote ironico, la cui benedizione diventa il simbolo del desiderio di un intero popolo. Il “miracolo” diventa allora non solo il risultato sportivo, ma la capacità di una città di sognare insieme.

Insieme all’autore sul palco anche Marianita Carfora e Alfredo Mundo con le note del sax di Marco Zurzolo.