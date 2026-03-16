Disturbi intestinali come gonfiore, dolori addominali, difficoltà digestive o alterazioni dell’alvo sono segnali sempre più frequenti nella popolazione.

Spesso vengono sottovalutati o considerati temporanei, ma possono essere campanelli d’allarme che meritano attenzione e approfondimento medico. Per questo motivo il Centro Medico Polispecialistico Biochimica organizza ad Atena Lucana una giornata dedicata alla prevenzione gastrointestinale con un pacchetto promozionale che unisce esami diagnostici e visita specialistica.

L’iniziativa si svolgerà lunedì 30 marzo e prevede una visita specialistica affiancata da esami specifici per la prevenzione gastrointestinale. L’obiettivo è offrire ai cittadini uno strumento concreto di prevenzione, favorendo una diagnosi precoce di eventuali problematiche gastrointestinali.

Il pacchetto di controlli include tre esami fondamentali per la valutazione dello stato di salute dell’apparato digerente: calprotectina fecale, utile per individuare eventuali processi infiammatori intestinali; ricerca del sangue occulto quantitativo nelle feci, importante per lo screening di possibili patologie del colon e ricerca dell’Helicobacter pylori su campione fecale, batterio spesso associato a disturbi gastrici e ulcere.

Gli esami richiedono un campione di feci che potrà essere consegnato anche nei giorni precedenti alla visita presso le sedi del centro medico di Atena Lucana o Padula, facilitando così l’organizzazione dei pazienti. Per l’occasione il Centro Medico Biochimica propone un pacchetto promozionale a 120 euro comprensivo di esami e visita specialistica, invece del costo ordinario di 190 euro. L’offerta è però a numero chiuso, pertanto è richiesta la prenotazione anticipata.

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno del Centro Medico nella promozione della prevenzione sanitaria, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei controlli periodici e di uno stile di vita attento alla salute.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0975/74208, 0975/1963530 oppure 375/6526388.

Una giornata dedicata alla prevenzione che rappresenta un’opportunità concreta per prendersi cura della propria salute intestinale e affrontare eventuali disturbi con il supporto di uno specialista.

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