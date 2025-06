Un altro successo si aggiunge a quello delle atlete di ASD Danza e Ginnastica Kodokan.

Vincenza Marmo ha conquistato il Bronzo Italiano al cerchio a Rimini durante il Campionato Nazionale Individuale FGI Silver LE alla Fiera di Rimini, nella Summer Edition della Ginnastica in Festa che vede 9 giorni di gare federali con migliaia di partecipanti da tutta Italia.

Vincenza Marmo nella categoria J2 ha ottenuto il terzo posto alla specialità cerchio. Dopo una giornata e mezza di gara di qualificazione, si era posizionata al sesto posto provvisorio, posizione che le permette di staccare il pass per la finale destinata alle dieci ginnaste più brave d’Italia.

Con tanta grinta e determinazione, Vincenza arrivata alla finalissima con un’eccezionale performance ha ottenuto un 14,275 punti, superando il 13,975 della fase di qualificazione, così ha agguantato il terzo posto.

Erano 90 le ginnaste nella sua categoria e 60 al cerchio e Vincenza ha ottenuto il miglior punteggio in assoluto all’esecuzione di tutta la gara di qualificazione della sua categoria al cerchio con 7,68 punti.

Vincenza della società valdianese ASD Danza e Ginnastica Kodokan è tesserata per il 2025 con l’Araba Fenice, in quanto ha partecipato al Campionato Italiano di Serie C 2025 in appoggio alla società di Angri.

Un successo è arrivato anche per Maribel d’Alessandro che si è posizionata tra le migliori dieci d’Italia, dopo il quinto posto provvisorio della gara di qualificazione del Campionato Nazionale Silver LE categoria A4 ha avuto l’accesso alla fase finale.

Con una bellissima performance si è posizionata all’8° posto.

Le gare proseguiranno nei prossimi giorni.