Quante volte hai sentito dire che bere acqua mentre mangi rovina la digestione? O che diluisce i succhi gastrici e rallenta la digestione? È uno di quei consigli che si tramandano da generazioni, ma quanto c’è di vero?

La risposta è semplice: bere acqua durante i pasti non fa male. Anzi, in molti casi può aiutare. Vediamo perché questo mito è infondato.

Da dove nasce questa idea?

L’idea che l’acqua possa diluire i succhi gastrici e quindi rendere più difficile la digestione si basa su un’interpretazione sbagliata di come funziona il nostro stomaco. In realtà, lo stomaco è un organo molto intelligente: adatta la quantità di succhi gastrici a seconda di quello che mangiamo e beviamo. Anche se bevi acqua, lo stomaco continua a produrre gli enzimi necessari per digerire il cibo.

Cosa fa davvero l’acqua durante i pasti?

Bere acqua durante i pasti ha effetti piuttosto positivi:

Aiuta a masticare meglio

Favorisce il senso di sazietà

Supporta la digestione

Quando fare attenzione?

C’è solo un caso in cui l’acqua può dare fastidio: se ne bevi troppa, tutta insieme. Ma questo vale in generale, non solo a tavola. Se bevi mezzo litro d’acqua in un colpo solo, è normale sentirsi gonfi. La chiave, come sempre, è la moderazione.

Puoi tranquillamente bere acqua durante i pasti, e la prossima volta che ti dicono non bere mentre mangi, sai cosa rispondere!