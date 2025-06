Si torna a parlare dell’Azienda Ospedaliera “Ruggi” di Salerno in televisione.

Durante la trasmissione FarWest in onda su Rai3 è andato in onda il servizio “Salerno: la sanità è in codice rosso”. FarWest è entrato nel Pronto soccorso del “Ruggi” che sempre più spesso balza alle cronache per disservizi e presunti errori medici. Alcune segnalazioni e fonti interne hanno raccontato episodi di malasanità e un utilizzo preoccupante dei codici di urgenza. Anche per questo sempre più cittadini campani sarebbero costretti a curarsi fuori regione.

L’ospedale “Ruggi” di Salerno è uno dei più importanti del Sud Italia, ma l’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che fa capo al Ministero della Salute, nelle sue classifiche lo posiziona agli ultimi posti.

Durante la trasmissione un testimone, a volto coperto, racconta di un ragazzo sconosciuto che non sarebbe stato identificato. “E’ arrivato in Pronto soccorso con i sanitari del 118 che lo hanno segnalato in codice rosso, al triage invece gli affidano il codice giallo e dopo pochi minuti quello verde – ha raccontato -Lo sconosciuto aveva il valore della glicemia pari a 26, incompatibile con la vita quindi era impensabile declassare l’urgenza. Dopo 6 ore, stando alle cartelle cliniche, gli hanno assegnato il codice rosso, ma era già morto”.

“C’è un’ombra che avvolge l’intera gestione dell’ospedale” denuncia un altro medico alle telecamere di Rai 3 a cui fa eco un’altra testimonianza che riferisce la “situazione grave all’interno del Pronto soccorso. Inoltre, non sempre i medici sono messi in condizione di lavoro, piuttosto di andarsene”.

L’inviata di FarWest ripercorre episodi di cronaca controversi, come una donna morta lo scorso 6 marzo dopo una lunga attesa in Pronto soccorso. Ma di questi casi si sta occupando la magistratura.