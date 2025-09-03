Entra in un negozio che vende prodotti per l’igiene della persona e per la cura della casa e ruba della merce.

E’ accaduto ieri a Villa d’Agri, dove una 20enne rumena è entrata nell’attività commerciale e ha iniziato a rubare dei prodotti mettendoli in borsa e nascondendoli addosso. E’ stata però notata dai dipendenti, che hanno immediatamente allertato i Carabinieri ad intervenire.

I militari giunti sul posto hanno fermato la giovane, recuperando la refurtiva che è stata prontamente restituita. La 20enne, invece, è stata denunciata.