Dramma questa sera a Salerno.

Un uomo senza vita è stato ritrovato in una traversa di via Generale Clark. Dalle prime indiscrezioni pare si tratti un 51enne probabilmente morto per cause naturali.

Notato il corpo riverso a terra, una passante ha allertato le Forze dell’Ordine. Sul posto sono giunti la Polizia, i sanitari della Croce Bianca i cui sforzi sono stati vani e il medico legale.

Sembra che l’uomo si trovasse nella zona dove praticava l’attività di parcheggiatore abusivo.

Agli inquirenti spetta fare chiarezza sull’accaduto.