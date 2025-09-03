Ladri in azione nella notte a Capaccio Paestum, in via Matteotti.

Ignoti sono entrati in almeno due abitazioni del posto forzando le finestre e le porte e sono riusciti a portare via diversi oggetti di valore oltre ad attrezzature da lavoro come tagliaerba e decespugliatori.

In un caso sono state portate via anche conserve alimentari, cibi di vario genere e una macchinetta del caffè.

Alle vittime dei furti non è rimasto altro da fare se non allertare i Carabinieri ad intervenire. Sui casi sono state avviate le dovute indagini al fine di risalire a chi ha agito, anche con l’ausilio delle videocamere di sorveglianza presenti in città.