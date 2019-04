Villa abusiva a Casal Velino nel perimetro del Parco Nazionale. Sei persone denunciate

Importante è l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, coordinati dal Capitano Mennato Malgieri, su tutto il territorio per il contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio, infatti sono numerose le persone denunciate negli ultimi giorni per aver violato la normativa di interesse, per aver eseguito lavori senza il permesso di costruire ed in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale o in assenza del nulla-osta dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

I Carabinieri della Stazione di Acquavella hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania che ha interessato una villa in località Cermoleo a Casal Velino.

In un luogo sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale che rientra nella perimetrazione del Parco Nazionale è stato realizzato abusivamente un fabbricato per civile abitazione, nonostante la richiesta riguardasse la realizzazione di un fabbricato casa rurale distribuito su tre livelli con difformità planivolumetriche.

Il sequestro ha interessato un’area di oltre 1300 metri quadrati.

Sono 6 le persone denunciate tra direttore dei lavori, committente, impresa esecutrice e Responsabile dell’Ufficio Tecnico che, a vario titolo ed in concorso tra loro, avevano dato avvio ad un ulteriore scempio.

– Chiara Di Miele –